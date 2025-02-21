Şuara Suresi 220-221-222-223. ayetleri, Hz. Muhammed'e yönelik ilahi beyanları içermektedir. 220. ayette, Allah'ın her şeyi işiten ve bilen olduğu vurgulanır. 221. ayette, şeytanların kimlere indiği sorusu sorulmakta ve sonraki ayetlerde bu kimselerin yalancı ve günahkar kimseler olduğu açıklanmaktadır. 223. ayette ise, şeytanların gökyüzünden haber çalmaya çalıştıkları ifade edilir. Şuara Suresi 220-221-222-223. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bu bilgileri bizlere anlatmaktadır.
220. Ayet: İnnehu hüves semıul alım
221. Ayet: Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn
222. Ayet: Tenezzelü ala külli effakin esım
223. Ayet: Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
220. Ayet: Her şeyi işiten, bilen O'dur.
221. Ayet: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
222. Ayet: Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler).
223. Ayet: Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancıdır.