Şuara Suresi 220-221-222-223. ayetleri, Hz. Muhammed'e yönelik ilahi beyanları içermektedir. 220. ayette, Allah'ın her şeyi işiten ve bilen olduğu vurgulanır. 221. ayette, şeytanların kimlere indiği sorusu sorulmakta ve sonraki ayetlerde bu kimselerin yalancı ve günahkar kimseler olduğu açıklanmaktadır. 223. ayette ise, şeytanların gökyüzünden haber çalmaya çalıştıkları ifade edilir. Şuara Suresi 220-221-222-223. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bu bilgileri bizlere anlatmaktadır.

Şuara Suresi 220-221-222-223. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 220-221-222-223. Ayet Okunuşu

220. Ayet: İnnehu hüves semıul alım

221. Ayet: Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn

222. Ayet: Tenezzelü ala külli effakin esım

223. Ayet: Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 220-221-222-223. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

220. Ayet: Her şeyi işiten, bilen O'dur.

221. Ayet: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

222. Ayet: Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler (onlara kötülüğü telkin ederler).

223. Ayet: Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler, çoğu da yalancıdır.