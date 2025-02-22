Toplumların yükselişi ve çöküşü, yalnızca maddi zenginliklerine bağlı değildir. Bir milletin ya da bireyin en büyük imtihanı, sahip olduğu imkânları nasıl değerlendirdiğiyle ilgilidir. Tarihte pek çok güçlü lider, ordular ve servet sahipleri, ellerindeki gücü adalet için kullanmak yerine baskı ve zulüm için kullanmışlardır. Şuara Suresi 55-56-57-58. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde insanların yaptığı bu hatalara örnek verilip insanların ders çıkarması istenmektedir.

Şuara Suresi 55-56-57-58. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 55-56-57-58. Ayet Okunuşu

55. Ayet: Ve innehüm lena le ğaizun

56. Ayet: Ve inna le cemıun hazirun

57. Ayet: Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun

58. Ayet: Ve künuziv ve mekamin kerım

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 55-56-57-58. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

55. Ayet: "Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar."

56. Ayet: "Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz."

57-58. Ayet: Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık.