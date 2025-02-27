Kur'an-ı Kerim, insanı aklını kullanmaya ve etrafındaki gerçekleri sorgulamaya çağırır. Şuara Suresi'nin bu ayetlerinde, Hz. İbrahim'in (a.s.) kavmiyle yaptığı konuşma anlatılmaktadır. O, toplumunun körü körüne bağlandığı putlara neden taptıklarını sorgulamış, ancak karşılığında sadece geçmişten gelen bir alışkanlık olduğu cevabını almıştır. Şuara Suresi 74-75-76. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanların inançlarını sorgulamadan kabul etmelerinin büyük bir yanılgı olduğunu gösterir.

Şuara Suresi 74-75-76. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 74-75-76. Ayet Okunuşu

74. Ayet: Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun

75. Ayet: Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun

76. Ayet: Entüm ve abaükümül akdemun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 74-75-76. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

74. Ayet: "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler.

75-76. Ayet: İbrahim şöyle dedi: "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?"