Kur'an-ı Kerim, insanın hakikati araması gerektiğini vurgular. Şuara Suresi'nin bu ayetlerinde, Hz. İbrahim'in (a.s.), gerçek gücün yalnızca Allah'a ait olduğunu ilan ettiği anlatılmaktadır. O, putların hiçbir şey yapamayacağını, gerçek kudretin yalnızca kendisini yaratan ve hayatını devam ettiren Allah'a ait olduğunu dile getirmiştir. Şuara Suresi 77-78-79. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hayatını sürdüren, onu koruyan ve rızkını verenin Allah olduğunu hatırlatır.

Şuara Suresi 77-78-79. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 77-78-79. Ayet Okunuşu

77. Ayet: Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın

78. Ayet: Ellezı halekanı fe hüve yehdın

79. Ayet: Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 77-78-79. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

77. Ayet: "Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur."

78. Ayet: "O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir."

79. Ayet: "O, bana yediren ve içirendir."