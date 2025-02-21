Müslümanlar için sadece bir kutsal kitap değil, bir hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerim içerisindeki ayetler inananlar için ahlaki değerleri ve ilahi emirleri bildirirken peygamberlerin duaları da kulluğun en samimi ifadeleri olarak yer alır. Şuara Suresi bu bağlamda özellikle Hz. İbrahim'in duasını içeren 83-84-85-86. ayetleriyle dikkat çeker. Şuara Suresi 83-84-85-86. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

Şuara Suresi 83-84-85-86. Ayet Arapça Yazılışı

83. Ayet:

84-85-86. Ayet:

Şuara Suresi 83-84-85-86. Ayet Okunuşu

Şuara Suresi'nde peygamberlerin kıssaları anlatılmakta, ayrıca müşriklerin iddialarına karşı Kur'an'ın ilahi bir vahiy olduğu vurgulanmaktadır. Bu surenin 83, 84, 85 ve 86. ayetlerinin okunuşu ile şöyledir;

83.Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn

84.Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın

85.Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym

86.Vağfir li ebı innehu kane mined dallın

Şuara Suresi 83-84-85-86. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şuara Suresi'nin 83, 84, 85 ve 86 ayetlerinde Hz. İbrahim'in duası yer almakta ve peygamber Allah'tan bilgelik, hayırlı bir nesil ve ahiret mutluluğu talep edilmektedir. İlgili ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri ise şu şekildedir;

83. Ayet: "Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat."

Bu ayette Hz. İbrahim, Allah'tan hikmet talep etmektedir. Hikmet, peygamberlerin en önemli özelliklerinden biridir ve kişinin hayatını doğru bir şekilde yönlendirmesini sağlar. Ayrıca Hz. İbrahim, sadece bilgiyle yetinmeyip, salih kulların arasına katılmayı yani Allah'ın razı olduğu kullardan biri olmayı istemektedir. Bu dua Müslümanlar için de önemli bir örnektir; çünkü yalnızca bilgiye sahip olmak değil, aynı zamanda iyi ameller işleyerek salih bir kul olmak da gereklidir.

84. Ayet: "Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl."

Bu ayette insanların dünya hayatında nasıl hatırlandıkları ve öldükten sonra nasıl anıldıkları konusu vurgulanmaktadır. Hz. İbrahim sadece bu dünyada iyi bir ömür sürmekle kalmayıp kıyamete kadar insanların ona hayırla dua etmesini dilemektedir. Zira Müslümanlar her namazlarında "Hz. İbrahim'e ve onun soyuna salât ve selam" getirmektedirler. Bu peygamberin duasının kabul edildiğini gösteren en büyük delillerden biridir.

85. Ayet: "Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle."

Burada Hz. İbrahim, naim cenneti yani nimetlerle dolu, ebedî saadet yurdu olan cennete girmeyi istemektedir. Bu dua insanların yalnızca dünya hayatında değil, ahiret hayatında da mutlu olabilmeleri için Allah'a yönelmeleri gerektiğini göstermektedir. Hz. İbrahim, Allah'a olan bağlılığının ve imanının bir sonucu olarak, cenneti hak edenlerden biri olmayı talep etmektedir.

86. Ayet: "Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır."

Bu ayette Hz. İbrahim, babası Azer'in bağışlanması için Allah'a dua etmektedir. Müslümanların ailesine ve yakınlarına karşı duyduğu merhameti gösteren ayet, aynı zamanda Allah'ın affına muhtaç olduğumuzu da vurgulamaktadır. Ancak iman etmeyenler için bağışlanma dilemenin sınırları olduğu da unutulmamalıdır.

Bu dört ayet, Hz. İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve dualarında hem dünya hem de ahiret saadetini gözettiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu dualar, Müslümanlar için örnek nitelikte olup hikmet, salihlik, iyi bir isim bırakma, cenneti kazanma ve sevdiklerimiz için dua etme gibi konularda yol göstericidir.