Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 87-88-89-90. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 22.2.2025 15:04

Şuara Suresi 87-88-89-90. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan hayatı, doğumdan ölüme kadar süren bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında insanlar farklı deneyimler yaşar, başarılar elde eder, kayıplar yaşar ve zamanla birçok şeyin aslında geçici olduğunu fark eder. Sahip olunan mal, mülk, statü ya da güç ne kadar büyük olursa olsun, insanın eninde sonunda yüzleşmek zorunda olduğu bir hakikat vardır. Şuara Suresi 87-88-89-90. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu hakikat hakkında insanlara birçok bilgi vermektedir.

Şuara Suresi 87-88-89-90. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insanın bu dünyadaki yolculuğunu anlamlandırmasına yardımcı olan ilahi bir rehber niteliğindedir. Pek çok surede, dünya hayatının geçiciliği ve asıl önemli olanın ahiret olduğu vurgulanır. Bu mesaj, insanların neyin peşinden gitmesi gerektiğini, hangi değerlere sarılması gerektiğini ve hangi yanlışlardan kaçınması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyar. Şuara Suresi 87-88-89-90. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde de bu vurgulara rastlanmaktadır.

Şuara Suresi 87-88-89-90. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 87-88-89-90. Ayet Okunuşu

87.Ayet: Ve la tuhzinı yevme yüb'asun

88.Ayet: Yevme la yenfeu malüv ve la benun

89.Ayet: İlla men etallahe bi kalbin selim

90.Ayet: Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 87-88-89-90. Türkçe Anlamı

87.Ayet: "(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!"

88.Ayet: "O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!"

89.Ayet: "Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka."

90.Ayet: Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.

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Şuara Suresi 87-88-89-90. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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