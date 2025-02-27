Kur'an-ı Kerim, insana hayatı boyunca sıkı sıkıya sarıldığı şeylerin bir gün nasıl anlamını yitireceğini defalarca hatırlatır. Çünkü dünya hayatında güçlü ve dokunulmaz sanılan birçok şey, aslında sonsuz hayat karşısında hiçbir değer taşımaz. İnsanın elinde tuttuğu, uğruna çaba harcadığı pek çok şey, büyük hesap günü geldiğinde onu terk eder ve ona hiçbir fayda sağlamaz. Şuara Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın neye yönelmesi gerektiğini gösterir.

Şuara Suresi 91-92-93. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

91.Ayet: Ve bürrizetil cehıymü li ğavın

92.Ayet: Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun

93.Ayet: Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 91-92-93. Türkçe Anlamı

91-93.Ayet: Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek.