Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 27.2.2025 09:02

Şuara Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan, doğası gereği güven arayışında olan bir varlıktır. Hayatı boyunca bir şeylere tutunmak, kendisini güvende hissetmek ister. Kimi insanlar bu güveni servette, makamda ya da çevresindeki insanlarda bulmaya çalışırken, kimileri de daha derin bir hakikatin peşine düşer. Ancak zaman ilerledikçe, insan hayatındaki tüm dünyevi dayanakların aslında geçici olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Şuara Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu hakikati çarpıcı bir şekilde dile getiren ayetlerden oluşur.

Şuara Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insana hayatı boyunca sıkı sıkıya sarıldığı şeylerin bir gün nasıl anlamını yitireceğini defalarca hatırlatır. Çünkü dünya hayatında güçlü ve dokunulmaz sanılan birçok şey, aslında sonsuz hayat karşısında hiçbir değer taşımaz. İnsanın elinde tuttuğu, uğruna çaba harcadığı pek çok şey, büyük hesap günü geldiğinde onu terk eder ve ona hiçbir fayda sağlamaz. Şuara Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın neye yönelmesi gerektiğini gösterir.

Şuara Suresi 91-92-93. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

91.Ayet: Ve bürrizetil cehıymü li ğavın

92.Ayet: Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun

93.Ayet: Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 91-92-93. Türkçe Anlamı

91-93.Ayet: Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek.

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Şuara Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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