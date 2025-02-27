Kur'an-ı Kerim, insana hayatı boyunca sıkı sıkıya sarıldığı şeylerin bir gün nasıl anlamını yitireceğini defalarca hatırlatır. Çünkü dünya hayatında güçlü ve dokunulmaz sanılan birçok şey, aslında sonsuz hayat karşısında hiçbir değer taşımaz. İnsanın elinde tuttuğu, uğruna çaba harcadığı pek çok şey, büyük hesap günü geldiğinde onu terk eder ve ona hiçbir fayda sağlamaz. Şuara Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın neye yönelmesi gerektiğini gösterir.
91.Ayet: Ve bürrizetil cehıymü li ğavın
92.Ayet: Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun
93.Ayet: Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
91-93.Ayet: Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek.