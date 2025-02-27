Kur'an-ı Kerim, insanların saplandıkları yanlış inançları ve bu inançların onları nasıl bir akıbete sürüklediğini anlatan birçok ayet içermektedir. İnsan, bazen kendi oluşturduğu putları yüceltir, bazen de başkalarının yolunu sorgulamadan takip eder. Ancak kıyamet günü geldiğinde, insanın sığındığı bu sahte dayanakların onu terk ettiği ve kendisini büyük bir pişmanlık içinde bıraktığı görülür. Şuara Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlığa bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Şuara Suresi 94-95-96. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu

94.Ayet: Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun

95.Ayet: Ve cünudü iblıse ecmeun

96.Ayet: Kalu ve hüm fıha yahtesımun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 94-95-96. Türkçe Anlamı

94-95.Ayet: Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.

96.Ayet: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: