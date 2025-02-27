Kur'an-ı Kerim, insanların saplandıkları yanlış inançları ve bu inançların onları nasıl bir akıbete sürüklediğini anlatan birçok ayet içermektedir. İnsan, bazen kendi oluşturduğu putları yüceltir, bazen de başkalarının yolunu sorgulamadan takip eder. Ancak kıyamet günü geldiğinde, insanın sığındığı bu sahte dayanakların onu terk ettiği ve kendisini büyük bir pişmanlık içinde bıraktığı görülür. Şuara Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlığa bir uyarı niteliği taşımaktadır.
94.Ayet: Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun
95.Ayet: Ve cünudü iblıse ecmeun
96.Ayet: Kalu ve hüm fıha yahtesımun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
94-95.Ayet: Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.
96.Ayet: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: