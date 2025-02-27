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Giriş Tarihi: 27.2.2025 09:06

Şuara Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan, hayatı boyunca pek çok şeyi yüceltir, değer verir ve kendisine rehber edinir. Kimi zaman bir ideolojiye, kimi zaman bir güce, kimi zaman da kendi nefsine bağlanarak bunların kendisini kurtaracağını zanneder. Ancak insanın gerçeği görmesi için bazen bir ömür yetmez; hakikatin farkına varması için büyük bir yüzleşme yaşaması gerekir. Şuara Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu yüzleşmeyi yaşatarak doğru yolda ilerlememizi sağlar.

Şuara Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insanların saplandıkları yanlış inançları ve bu inançların onları nasıl bir akıbete sürüklediğini anlatan birçok ayet içermektedir. İnsan, bazen kendi oluşturduğu putları yüceltir, bazen de başkalarının yolunu sorgulamadan takip eder. Ancak kıyamet günü geldiğinde, insanın sığındığı bu sahte dayanakların onu terk ettiği ve kendisini büyük bir pişmanlık içinde bıraktığı görülür. Şuara Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlığa bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Şuara Suresi 94-95-96. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu

94.Ayet: Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun

95.Ayet: Ve cünudü iblıse ecmeun

96.Ayet: Kalu ve hüm fıha yahtesımun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 94-95-96. Türkçe Anlamı

94-95.Ayet: Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.

96.Ayet: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler:

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Şuara Suresi 94-95-96. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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