Suç dünyasının firari âşıkları yakalandı

İstanbul
Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Moğolistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan "Mavi Bülten'' ile aranan Mandukhai Dashdemberel ve "Hırsızlık" suçundan ''Kırmızı Bülten'' ile aranan Odbayar Otgonbat isimli iki kişinin İstanbul'un Sarıyer
ilçesindeki lüks bir sitedeki adreste saklandıklarını tespit etti. Firari Mandukhai Dashdemberel'in aynı zamanda Moğolistan'daki azılı bir oto hırsızlık şebekesinin üyesi olduğu ve çete faaliyetleri kapsamında sıfır kilometre Toyota marka 15 araç çaldıkları bilgisine ulaşıldı. Suç ortağı olan iki sevgilinin birlikte ülkemizden Moğolistan'a uyuşturucu madde gönderdikleri iddia edildi. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan ve sevgili olan iki firari de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 1910-1934 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde suç faaliyetleri yürüten kanun kaçakları Bonnie Parker ve Clyde Barrow gibi kriminal bir çift olan ikilinin üç ve beş yaşlarındaki çocukları koruma altına alındı.