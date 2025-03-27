Suç makinesi kadından skandal çağrı: Gördüğümüz her AKP’liyi indiriyoruz silahlar benden!

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.