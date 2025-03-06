Suç makinesi zehir tacirlerine şafak baskını! Düzce’de zehir tacirlerine geçit yok: 20 şüpheli gözaltında

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu'nun talimatıyla kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonun hedefinde, 2023-2025 yılları arasında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarından en az 3 kez işlem görmüş ve çok sayıda suç kaydı bulunan zehir tacirleri vardı.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, suç dosyaları kabarık 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, 6 ila 32 arasında değişen çok sayıda suç kaydına sahip olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan 20 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi gereğince "Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan adli makamlara sevk edilecek.