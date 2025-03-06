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Giriş Tarihi: 6.3.2025 08:17

Suç makinesi zehir tacirlerine şafak baskını! Düzce’de zehir tacirlerine geçit yok: 20 şüpheli gözaltında

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen narkotik ekipleri, suç makinesi zehir tacirlerine darbe vurdu! Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarından en az 3 kez işlem görmüş, 6 ila 32 arasında değişen suç kaydına sahip 20 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç makinesi zehir tacirlerine şafak baskını! Düzce’de zehir tacirlerine geçit yok: 20 şüpheli gözaltında
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu'nun talimatıyla kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonun hedefinde, 2023-2025 yılları arasında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarından en az 3 kez işlem görmüş ve çok sayıda suç kaydı bulunan zehir tacirleri vardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, suç dosyaları kabarık 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, 6 ila 32 arasında değişen çok sayıda suç kaydına sahip olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 20 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi gereğince "Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

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Suç makinesi zehir tacirlerine şafak baskını! Düzce’de zehir tacirlerine geçit yok: 20 şüpheli gözaltında
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