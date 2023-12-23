Suç örgütlerıne göz açtırılmıyor

AnkaraEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin suç örgütleri ile mücadele kapsamında, Altındağ ilçesinde "Yağma, uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 ayrı yağma suçu ve 9 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35.72 gram eroin, 1.15 gram kokain maddesi, 9.1 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 adet uyarıcı hap, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan PAYP ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.