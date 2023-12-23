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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Suç örgütlerıne göz açtırılmıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç örgütlerıne göz açtırılmıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin suç örgütleri ile mücadele kapsamında, Altındağ ilçesinde "Yağma, uyuşturucu imal ve ticareti" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 ayrı yağma suçu ve 9 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35.72 gram eroin, 1.15 gram kokain maddesi, 9.1 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 adet uyarıcı hap, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan PAYP ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suç örgütlerıne göz açtırılmıyor
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