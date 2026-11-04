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Giriş Tarihi: 04.11.2026 08:46

Suç örgütüne operasyon: Çete üyesi Esenyurt’ta yakalandı!

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki şüpheli, Esenyurt'taki hücre evinde yakalandı.

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Suç örgütüne operasyon: Çete üyesi Esenyurt’ta yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantısı olan ve 6 farklı suçtan toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüphelinin izine ulaşıldı.

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yurt dışına firar etme hazırlığında olduğu belirlenen şüphelinin, Esenyurt ilçesinde bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında M.S., isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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Suç örgütüne operasyon: Çete üyesi Esenyurt’ta yakalandı!
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