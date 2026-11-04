Suç örgütüne operasyon: Çete üyesi Esenyurt’ta yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantısı olan ve 6 farklı suçtan toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüphelinin izine ulaşıldı.