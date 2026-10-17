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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Suç örgütüne şafak baskın

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Suç örgütüne şafak baskın
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü sürdüğü bildirildi. Öte yandan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, örgütün faaliyetleri, yapılanması, gelir kaynakları ve suç eylemleri deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, K.Ö.'nün liderliğini, A.A.'nın ise yöneticiliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı, ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah sattığı belirlendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Suç örgütüne şafak baskın
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