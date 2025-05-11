Suç örgütünün lideri kadın çıktı

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kentte artan organize suç olaylarını mercek altına aldı. 6 ay süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Gece Vakti İşyeri ve Araç Kurşunlama" gibi 7 farklı olayın arkasındaki örgüt deşifre edildi. Araştırmalarda örgütün kilit isminin, örgüt üyesi olan bir kadın şahıs olduğu belirlendi. Planlama doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri, belirlenen saatlerde kar maskeleriyle mağdurların evlerine girerek, onları ellerinden ve ayaklarından kelepçeleyip silah zoruyla kaçırdı. Kaçırılan şahısların hesaplarındaki kripto paralar gasp edilerek farklı hesaplara aktarıldı. Örgüt ayrıca Batman genelinde bazı mağdurlara ait iş yerlerine ve araçlara silahlı saldırılar düzenledi. Operasyonların merkezinde ise örgütün yönlendirmelerini yapan kadın üye dikkat çekti. Gasp, silahlı saldırı ve kripto para soygunlarının perde arkasında yer alan kadın şahıs, mağdurları belirleyip örgütü yönlendiren kişi olarak öne çıktı. Kadın örgüt üyesiyle birlikte 10 kişi tespit edildi, 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.