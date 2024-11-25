Sude’nin kalbi Mehmet’e can oldu

Burdur'da 12 Kasım'da meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen üniversiteli 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın bağışlanan kalbi Prof. Dr Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil kalp bekleyen Mehmet Yıldırım'a nakledildi. Yeni kalbine kavuşan Yıldırım, "Doğuştan kalp yetmezliği hastasıyım. 32 yıldır bu anı bekliyordum." dedi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Sude Uran 8 gün hayata tutunabildi. Genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Uran ailesi hayatlarını en zor kararını vererek biricik evlatlarının tüm organlarını bağışladı.

3 SAATTE NAKLEDİLDİ

Bağışın ardından Sude'nin kalbi Türkiye geneli acil kalp bekleme sırasında olan Mehmet Yıldırım'a uyumlu olduğu belirlendi. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Antalya'dan giden bir ekip Fatma Sude Uran'ın kalbini aldı. Bu sırada Mehmet Yıldırım hastaneye çağrıldı. Yapılan tüm hazırlıkların ardından nakil için operasyon başladı. Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. Ozan Erbasan, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu, Dr Abdullah Maşta ve Dr Üzeyir Tapdığı'ndan oluşan ekip Sude'nin kalbi Mehmet Yıldırım'a 3 saatlik operasyon ile nakletti. Prof. Dr. Ömer Bayezid, Furkan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

32 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM

Nakilin ardında sağlığına yeniden kavuşan Mehmet Yıldırım, "32 yıllıdır bu anı bekliyordum.Yeni kalbimle kendimi kuş gibi hissediyorum.Hatta yeni kalbimle uçabilirim. Benim ıkı çocuğum var. Benle birlikte iki çocuğumda havalara uçtu." Diye konuştu. Kızını kalbini bağışlayan baba Muhammet Uran, "İki kızım vardı. Sude melek oldu. İki çocuklu bir babaya can olmuş. Bu acılı anımızda yüreğimize su serpti. Geride 16 yaşında Ayşe Dilem Uran kızım kaldı" diye konuştu.