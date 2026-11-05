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Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:48

Suikast hazırlığındaki hücre evine asayiş baskını! Hedeflerinde iş adamları varmış

İstanbul’da Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde meydana gelen olayları aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları sırasında şüphelilerin kaldığı hücre evini tespit etti. İl dışından İstanbul’a geldikleri ve iş adamlarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen çete üyeleri, polis ekiplerinin takibine alındı. 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Suikast hazırlığındaki hücre evine asayiş baskını! Hedeflerinde iş adamları varmış
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Kağıthane'de belirlenen adrese 3 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin hedefinde ülkenin tanınmış isimleri bulunduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, kiraladıkları hücre evinde eylem hazırlığı yaptıkları ve henüz harekete geçemeden yakalandıkları belirtildi.

CEZALARI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden B.A.'nın aranma kaydı olduğu, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEPHANELİK GİBİ HÜCRE EVİ

Adreste yapılan aramalarda 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu. Dört şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #EYÜPSULTAN #KAĞITHANE #İSTANBUL
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Suikast hazırlığındaki hücre evine asayiş baskını! Hedeflerinde iş adamları varmış
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