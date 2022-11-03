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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Suikast hazırlığındaki tetikçiler yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Suikast hazırlığındaki tetikçiler yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir eve yapılan operasyonda "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, mala zarar vermek, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, yağma ve yankesicilik" başta olmak üzere toplamda 70 suç kaydı bulunan Ş.B. (24), D.A. (23), Y.E.O. (17) ve M.A.B. (25) adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyle bağlantılı A.B., B.K. ve N.U.'nun da gözaltına alınmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Evde içi dolu lav silahı, 2 Uzi, 2 Kalaşnikof, 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, savunma tipi atışa hazır durumda pimli 3 el bombası, 2'si dolu 8 şarjör, 440 mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve 3 motosiklet kaskı ele geçirildi. Şüphelilerin suikast hazırlığındaki tetikçiler olduğu değerlendirilirken kimi hedefledikleri araştırılıyor.

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Suikast hazırlığındaki tetikçiler yakalandı
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