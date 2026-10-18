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Giriş Tarihi: 18.10.2026 21:12

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Down sendromlu Bedirhan P., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Bedirhan P., yürüdüğü sırada dengesini kaybederek Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Küçük çocuğun suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler olay yerine gelene kadar vatandaşlar, Bedirhan P.'yi sudan çıkardı. Sudan çıkarılan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bedirhan P., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bedirhan P.'nin cansız bedeni, otopsi ve ölüm nedeninin kesinleşmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
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Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
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