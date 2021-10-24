Süleyman Paşa’nın anıt ağacı kuruyor

BALIKESİR Bandırma
'ya bağlı Edincik Mahallesi'nde bulunan ve 1357 yılında Orhan Gazi
'nin oğlu Süleyman Paşa
'nın Rumeli
'ye geçerken atını bağladığı çınar olarak bilinen tarihi ağaç, bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Mantar hastalığının görülen ve yanı başındaki elektrik trafosu ile kablolar yüzünden kötü bir görünümde bulunan ağacın bakımı için Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi çalışma başlattı. Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Bu ağacın bir an önce bakımının yapılması gerektiğini yetkililere ilettik ve bunun takipçisi olacağız" dedi. Polat, 700 yıllık anıt ağacın yanı başında bulunan trafonun ve ona bağlı elektrik hatlarının da ağaç için tehlike arz ettiğine dikkat çekti. İHA