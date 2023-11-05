Haberler Yaşam Haberleri Sultan Mehmed Reşad’ın 4’üncü kuşak torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 5.11.2023 13:58 Son Güncelleme: 5.11.2023 14:44

Sultan Mehmed Reşad’ın 4’üncü kuşak torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı

35’inci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad’ın 4’üncü kuşak torunu olan 68 yaşındaki Rukiye Bala Hodo, İstanbul’da hayatını kaybetti. Hodo, Zincirlikuyu Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sultan Mehmed Reşad’ın 4’üncü kuşak torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı

35'inci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad'ın 4'üncü kuşak torunu olan 68 yaşındaki Rukiye Bala Hodo, İstanbul'da hayatını kaybetti. Hodo, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. 35'inci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad'ın 4'üncü kuşak torunu olan Rukiye Bâlâ Hodo, İstanbul Ortaköy'deki Emin Vafi Korusu'ndaki evinde 4 Kasım'da hayatını kaybetti. 68 yaşındaki Rukiye Bala Hodo, Osmanlı Hanedan ailesine mensup olmasının yanı sıra Sokollu Mehmed Paşa'nın da soyundan geliyordu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Rukiye Bala Hodo'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Cami'ne getirildi. Aile fertleri burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye aile fertleri ve sevenleri katıldı.

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Sultan Mehmed Reşad’ın 4’üncü kuşak torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı
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