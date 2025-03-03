Sultanahmet’te iftar bir başka

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sultanahmet'te iftar açmak isteyen vatandaşlar, ramazanın ilk gününde tarihi meydanı doldurdu. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar çimenlere sofra bezi sererek, iftar masaları kurarak ezan saatini bekledi. Mehter takımının sahne aldığı meydanda, geleneksel top atışının ardından vatandaşlar orucunu açtı. Meydandaki mehter gösterisine ise yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Ailesiyle iftar için Sultanahmet'e gelen İsmail Kılıç (47), "Mübarek günler geldi. Biz her yıl ramazanın ilk günü ailecek buraya geliriz. Hava da güzel, bunu değerlendirmek istedik" dedi. Dilek Gül (20) ise, "Arkadaşlarımla burada çok güzel vakit geçirdik. Şimdi de iftarı bekliyoruz. Ramazanın ilk günü burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.