Sultanbeyli’de spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor: Yeni tesislerin temeli atıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yatırımlar için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve protokol üyeleri katıldı.

BAK: İSTANBUL SPORUN MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un sporun merkezi olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini belirtti. Bak, "İstanbul, sporun merkezi olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor! Bugün Sultanbeyli'de, şehidimiz Rahim Çelik'in adını yaşatacak spor tesisimizin ve 15 çok amaçlı spor sahamızın açılışını gerçekleştirdik; yeni yatırımlarımızın da temelini attık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri sporla buluşturmak için çalışmaların devam edeceğini belirten Bak, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

ŞEHİT RAHİM ÇELİK'İN ADI SPOR TESİSİNDE YAŞATILACAK

Törende, Şehit Rahim Çelik Spor Kompleksi ile ilçenin farklı noktalarında hizmet verecek 15 çok amaçlı spor sahasının toplu açılışı gerçekleştirildi. Aynı program kapsamında Battalgazi Spor Kompleksi ile Fatih Spor Kompleksi'nin temelleri atıldı. Programda ayrıca Sultanbeyli Belediyespor Voleybol Takımı kamuoyuna tanıtıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni yatırımların hayırlı olmasını dileyerek geleceğin şampiyonlarının Sultanbeyli'de yetişmesi için gençleri desteklemeye ve ilçenin spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

VALİ GÜL: GENÇLER SPORLA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUNUR

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, spor tesislerinin mahalle ölçeğinde ve vatandaşların yürüme mesafesinde ulaşabileceği şekilde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Gül, "Çocuklar başta olmak üzere gençlerin, yediden yetmişe herkesin spor yapması gerekiyor. Her mahallede, küçük ölçekte, yürüme mesafesinde tesis olursa ve siz bunu 7/24 kullanırsanız, çocuklarınız kullanırsa en azından kötü alışkanlıklardan korunmuş olur. Ruhen ve bedenen güçlü çocuklar olur. Obeziteden kurtulmuş olur. Daha özgüvenli nesiller yetişir." ifadelerini kullandı.

TOMBAŞ: SPOR ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da törende yaptığı değerlendirmede, hizmete açılan ve temeli atılan tesislere ilişkin bilgi verdi.

Tombaş, "Hizmete açtığımız; Şehit Rahim Çelik Spor Kompleksi ve 15 çok amaçlı spor sahamız ile temellerini attığımız Battalgazi Kapalı Spor Salonu ve Fatih Spor Kompleksi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Voleybol Takımımıza Efeler Ligi'nde başarılar diliyorum." dedi. Geleceğin şampiyonlarının Sultanbeyli'de yetişmesi için gençleri desteklemeye ve spor altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Tombaş, yatırımlara destekleri dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, katılımı dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül'e, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik'e, sporculara ve vatandaşlara teşekkür etti.

SULTANBEYLİ'DE YENİ SPOR TESİSLERİ

Tören kapsamında hizmete giren ve temeli atılan yatırımlarla Sultanbeyli'nin spor altyapısına yeni tesisler kazandırılırken, ilçedeki gençlerin ve sporcuların farklı branşlarda çalışmalarını sürdürebileceği alanların artırılması hedeflendi. Sultanbeyli Belediyespor Voleybol Takımı'nın da Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmasıyla birlikte ilçedeki spor yatırımlarının yanı sıra profesyonel spor faaliyetleri de programda öne çıktı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör