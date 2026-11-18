Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Politikadan Uygulamaya: Yerel Yönetimler ve İklim Eylemi" oturumuna konuşmacı olarak katıldı. İlçede hayata geçirilen çevre yatırımlarını anlatan Tombaş, sıfır atık, geri dönüşüm ve su tasarrufu uygulamalarının sürdürülebilir şehircilik açısından önemini vurguladı.

ORGANİK ATIKLAR TOPRAĞA KAZANDIRILIYOR

Sultanbeyli'de İstanbul'un ilçe belediyeleri tarafından kurulan en büyük kompost tesislerinden birinin hizmet verdiğini belirten Tombaş, 4 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisin yıllık 250 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları ile park ve bahçelerden elde edilen budama artıklarının doğal komposta dönüştürüldüğünü ifade eden Tombaş, üretilen kompostun ilçenin yeşil alanlarında kullanıldığını kaydetti.

Kompost uygulamasının su tasarrufuna katkısına dikkat çeken Tombaş, "Organik atıklardan ürettiğimiz kompost, toprağı zenginleştirerek nemin daha uzun süre korunmasını sağlıyor. Bu sayede sulama aralığını bir günden üç güne çıkararak su tasarrufu elde ediyoruz. Kendi tesisimizde gerçekleştirdiğimiz üretimle peyzaj maliyetlerimizi de azaltıyoruz" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMDE ENTEGRE SİSTEM

Sıfır atık yatırımlarının organik atıklarla sınırlı olmadığını belirten Tombaş, Geri Dönüşüm Kompleksi bünyesinde entegre bir atık yönetim sistemi oluşturduklarını söyledi. Kompleks içerisinde bulunan Tip-1 Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nin saatte 2,5 ton atık işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Tombaş, kâğıt, karton, plastik ve metal atıkların ayrıştırılarak geri kazanım tesislerine gönderildiğini ifade etti.

Tombaş, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde özel işlem gerektiren atıkların uygun koşullarda toplandığını, ilçe genelinde ise 70 mobil atık getirme noktası, 300 tekstil atık kutusu, cam kumbaraları ve bitkisel atık yağ toplama noktalarıyla geri dönüşümün desteklendiğini kaydetti.

20 BİN ÖĞRENCİYE SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Tombaş, ilçedeki 82 okulda düzenlenen iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleriyle 20 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Sultanbeyli'de ilk kez gerçekleştirilen Çevre ve Sıfır Atık Festivali'nin yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Tombaş, "Sıfır atık evde başlar, okulda devam eder ve sokakta karşılık bulur. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren atıkları kaynağında ayrıştırmayı öğretiyoruz" diye konuştu.

SIFIR ATIK DENEYİM MERKEZİ GELİYOR

Geri Dönüşüm Kompleksi bünyesinde Sıfır Atık Deneyim Merkezi kurmayı planladıklarını açıklayan Tombaş, merkezde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin geri dönüşüm süreçlerini uygulamalı olarak öğrenebileceğini söyledi. Planetaryum gösterimleri, etkileşimli eğitim alanları ve deneyim odaklı etkinliklerle çevre farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"İKLİM HEDEFLERİNE KATKI SUNACAĞIZ"

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Tombaş, ilçenin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirdiklerini ifade etti. Kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi riskleri dikkate alarak yatırımlarını planladıklarını belirten Tombaş, "İklim eylem planımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Sultanbeyli bırakmayı hedefliyoruz" dedi. COP31'in uluslararası deneyim paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu da belirten Tombaş, "Belediyeler arasındaki iş birliği, başarılı çevre uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlıyor. Doğal kaynaklarımızı koruyan, atıkları ekonomiye kazandıran ve çevre bilincini güçlendiren projelerimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin iklim hedeflerine Sultanbeyli'den katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.