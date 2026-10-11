Sultangazi’de akılalmaz feci kaza! Kadın sürücünün aracını park ederken çarptığı dini nikahlı eşi öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Mehrınoz Boboeva ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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