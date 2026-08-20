Sultangazi’de dehşet anları kamerada: Otomobile kurşun yağdırdılar!

Olay, gece saat 00.20 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce keşif yaptıkları öne sürülen kasklı 2 şüpheli, motosikletle sokağın başında durarak otomobilin gelmesini bekledi. Otomobilin sokağa girmesi üzerine motosikletten inen şüpheli, araca yaklaşarak sürücüye doğru 1 el ateş etti. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştır. Sokağın girişinde bekleyen motosikletli şüpheli de ters istikamete doğru kaçtı. Bu sırada silahı tutukluk yapan saldırgan ise yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Bir süre sonra diğer sokaktan tur atarak geri gelen motosikletli şüpheli, saldırganı alarak olay yerinden kaçtı.