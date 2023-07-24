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Giriş Tarihi: 24.7.2023 18:14 Son Güncelleme: 24.7.2023 18:28

Sultangazi’de döner dükkanına saldırmıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi’de bir döner dükkanında yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sultangazi’de döner dükkanına saldırmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul Sultangazi'de bir Türk genci kavganın nedenini bilmeden ülkenize gideceksiniz diyerek restoranta saldırdı. Görüntülerin yayılması üzerineİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatttı. İncelemede; işyerine giren şahsın, tehdit, hakaret içerikli söylemlerde bulunarak işyerine zarar verdiği, çevredeki vatandaşlar tarafından işyerinden çıkarılarak uzaklaştırıldığı anlaşılmış, işyerinin Sultangazi Cebeci Mahallesinde bulunan bir işyeri olduğu belirlenmiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.K. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Sultangazi'de döner dükkanına saldırmıştı gözaltına alındı | Video

Şüpheli şahıs yapılan sorgulamasında; kendisinin işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyruklu şahsın dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını beyan etti. Konu ile ilgili her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmamış, yakalanan şüpheli şahıs "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

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Sultangazi’de döner dükkanına saldırmıştı! Gözaltına alındı
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