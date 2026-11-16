Sultangazi’de feci kaza! Hızla ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı: O anlar kamerada

'ÇALIŞIYORDUK, PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ'

Çevrede iş yeri bulunan Mehmet Khalou, "Çalışıyorduk, patlama sesi gibi büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda zaten olanlar olmuştu, kaza yaşanmıştı. Şoförü indirip biraz su içirdik. Sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Polisi, esnaf çağırdı. Ben de burada kasabım. Sürücünün durumu iyiydi, çok bir şeyi yoktu. Diğer araçları ise çekici alıp götürdü" dedi.