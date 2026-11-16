Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de feci kaza! Hızla ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:48 Son Güncelleme: 16.11.2026 08:53

Sultangazi'de feci kaza! Hızla ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı: O anlar kamerada

Sultangazi'de hızla ilerleyen otomobil, önce yolda hareket halindeki kamyonete ardından park halindeki otomobillere çarptı. Yolda ve kaldırımda yürüyen çok sayıda kişi, yara almadan kurtulurken, kazaya yol açan otomobil ile birlikte 6 araç hasar gördü. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sultangazi’de feci kaza! Hızla ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı: O anlar kamerada
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DIE 671 plakalı otomobil, önce hareket halindeki kamyonete, ardından park halindeki otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve kazaya karışan araçlar kullanılmaz hale geldi. Kazaya yol açan otomobil ile birlikte 6 araç hasar gördü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sultangazi'de otomobil önce kamyonete ardından park halindeki araçlara çarptı: Kaza kamerada

'ÇALIŞIYORDUK, PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ'

Çevrede iş yeri bulunan Mehmet Khalou, "Çalışıyorduk, patlama sesi gibi büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda zaten olanlar olmuştu, kaza yaşanmıştı. Şoförü indirip biraz su içirdik. Sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Polisi, esnaf çağırdı. Ben de burada kasabım. Sürücünün durumu iyiydi, çok bir şeyi yoktu. Diğer araçları ise çekici alıp götürdü" dedi.

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KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla geldiği ve bu sırada yolda ve kaldırımda yayaların olduğu görüldü. Yoldaki bir yayanın son anda kendini araçların arasına aldığı görülürken, hızla geçen otomobil önce kamyonete, daha sonra da park halindeki araçlara çarptı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANGAZİ

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Sultangazi'de feci kaza! Hızla ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı: O anlar kamerada
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