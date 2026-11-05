Sultangazi’de inşaat alanında toprak kayması: Sitenin bahçesi çöktü!

"EVİMİZİN BAHÇESİNDE YARIKLAR OLUŞTU, KAPILARIMIZ AÇILIP KAPANMIYOR"



Site sakini Banu Ergin ise, "17 yıldır burada oturuyorum. Bugüne kadar böyle bir sıkıntımız yoktu. Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz ancak uzlaşamadık. Evim hemen yan blokta. En büyük sarsıntıyı ve hasarı neredeyse biz görüyoruz. Evimin bahçesinde, bina ile bahçe arasındaki zeminde ayrılmalar var. Burası yaklaşık 4,5 metre derinliğindeydi. İlk başta bir odanın yarısı kadardı. Ertesi gün baktığımızda daha da büyümüş, neredeyse bir oda büyüklüğüne ulaşmıştı" diye konuştu.