Sultangazi’de korku dolu anlar! İnşaat sahasında toprak kayınca yolda çatlama meydana geldi

ÇATLAMA YAŞANAN SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Kayma sebebiyle inşaatın bulunduğu sokkata kısmi çatlama olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Çatlama ve toprak kayması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yapılan kontrollerin ardından çatlama yaşanan sokağa giriş ve çıkışlar zabıta ekipleri tarafından güvenlik bandıyla kapatıldı. Kayma sebebiyle sokakta yaşanan hasarın ne kadar büyük olduğu sabah saatlerinde yapılacak çalışmalar sonrası belli olacağı öğrenildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör