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Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:07

Sultangazi'de korku dolu anlar! İnşaat sahasında toprak kayınca yolda çatlama meydana geldi

Sultangazi'de site inşaatı olduğu öğrenilen alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrasında inşaatın bulunduğu sokakta kısmi çatlama meydana geldi.

İHA Yaşam
Sultangazi’de korku dolu anlar! İnşaat sahasında toprak kayınca yolda çatlama meydana geldi
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Sultangazi'de saat 01.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site inşaatı olduğu öğrenilen çalışma sahasında henüz bilinmeyen sebeple toprak kayması meydana geldi.

ÇATLAMA YAŞANAN SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Kayma sebebiyle inşaatın bulunduğu sokkata kısmi çatlama olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Çatlama ve toprak kayması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yapılan kontrollerin ardından çatlama yaşanan sokağa giriş ve çıkışlar zabıta ekipleri tarafından güvenlik bandıyla kapatıldı. Kayma sebebiyle sokakta yaşanan hasarın ne kadar büyük olduğu sabah saatlerinde yapılacak çalışmalar sonrası belli olacağı öğrenildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANGAZİ

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Sultangazi'de korku dolu anlar! İnşaat sahasında toprak kayınca yolda çatlama meydana geldi
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