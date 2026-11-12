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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:26

Sultangazi’de korkunç olay! Talihsiz kadın 6’ncı kattaki evinin balkonundan düştü: ‘O anda bir ses geldi’

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olay yürekleri burktu. Binanın 6’ncı katındaki evinin balkonundan düşen N.T., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esnaf Ramazan Kaya, ise olayı böyle anlattı. İşte detaylar…

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Sultangazi’de korkunç olay! Talihsiz kadın 6’ncı kattaki evinin balkonundan düştü: ‘O anda bir ses geldi’
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Olay, saat 22.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 6'ncı katında yaşayan N.T., evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen N.T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'O ANDA BİR SES GELDİ, ARABA KAZASI SANDIM'

Olayın gerçekleştiği sokakta çiğ köfte dükkanı işleten Ramazan Kaya, "Burada esnafım, dükkanda da müşterim vardı. O anda bir ses geldi, araba kazası sandım. Sonrasında dışarı çıktığımda milletin toplandığını gördüm. Kadının dengesini kaybederek aşağı düştüğünü tahmin ediyorum. Kendisi yıllardır komşumdur, iyi insandır. Ailecek de herhangi bir sıkıntıları yoktu. Evde eşiyle beraber kalıyordu. Çocukları da var ama başka yerde oturuyorlar. N.T.'yi en son iki gün önce gördüm. Buradan geçtiğinde hal hatır sorardı. Olayın sonrasında polis ve ambulans ekipleri geldi, olay yeri inceleme ekipleri gelip çalışma yaptı" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ

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