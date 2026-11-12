Sultangazi’de korkunç olay! Talihsiz kadın 6’ncı kattaki evinin balkonundan düştü: ‘O anda bir ses geldi’

'O ANDA BİR SES GELDİ, ARABA KAZASI SANDIM'

Olayın gerçekleştiği sokakta çiğ köfte dükkanı işleten Ramazan Kaya, "Burada esnafım, dükkanda da müşterim vardı. O anda bir ses geldi, araba kazası sandım. Sonrasında dışarı çıktığımda milletin toplandığını gördüm. Kadının dengesini kaybederek aşağı düştüğünü tahmin ediyorum. Kendisi yıllardır komşumdur, iyi insandır. Ailecek de herhangi bir sıkıntıları yoktu. Evde eşiyle beraber kalıyordu. Çocukları da var ama başka yerde oturuyorlar. N.T.'yi en son iki gün önce gördüm. Buradan geçtiğinde hal hatır sorardı. Olayın sonrasında polis ve ambulans ekipleri geldi, olay yeri inceleme ekipleri gelip çalışma yaptı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör