Sultangazi’de takıntılı komşu vahşeti! Genç kadının annesini bıçakladı:" Kapımıza gelip kızınızı koruyun!" diyerek uyardı

'ENGELLİ KOMŞUMUZUN BAŞINA BARDAKLA VURUP YARALIYOR'

Zeliha Ş., "Bu kişinin psikolojik sorunları olduğunu, hasta olduğunu söylüyorlar. 5 yıl öncesinde bir kıza takıntılık yapıp, nişanlısını bıçaklamış. Sonrasında bu sefer hedefi biz olduk ve tamamen bilerek güçsüz insanları, zarar verebileceği insanları seçiyor. O gün bahçede sadece çocuklar, hamile kadın ve sadece kadınlar vardı. Bir kişide engelli komşumuz vardı. Bu ağabeyimiz de kanser hastası olduğu için, ablasının yanında tedavisine devam ediyor. Bahçede tek erkek o var, zihinsel engelli, kanser bir hasta. O kişiyi de burada tek erkek gördüğü için annemi bıçaklayıp kalktıktan sonra ona da bardakla vurup başını yarıyor. Şu an başında 5 zımba, iki dikiş var diye biliyorum. Sadece bu durumdan masum insanlar yaralandı. Direkt onların olduğu bir saati hedef almış; bilerek kendisine zarar vermeyeceği, kendisinin zarar verebileceği, bunu planlı bir şekilde yaptı. Savcı dahi bu insanın bilinçli şekilde yaptığını hatırladığını, kriz anında olmadığını, çok soğukkanlı olduğunu bize söyledi" dedi.