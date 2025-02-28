Sultanların Mushafları ramazanda ziyaret edilecek

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından düzenlenen "Sultanların Mushafları" sergisinin açılışı, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılışı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra serginin açılışına, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve çok sayıda sanatkâr ve sanatsever katıldı. Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim'in hayatın her anında ve her alanda doğru yol ve yönde ilerlemeyi sağlayan kutlu bir rehber olduğunu belirterek, "Manevi dünyamızın nuru ve kutbudur. Ecdadımızın gösterdiği derin saygı ve özen neticesinde ilahi vahiy, kültür ve medeniyetimizin en özel sanat uygulamalarının da öznesi olmuştur" ifadelerini kullandı. Sergideki eserlerden bahseden Ersoy, "İlk kez sergilenen Yakut el-Müsta'sımi, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Ahmed Karahisari gibi büyük hattatların kalemleriyle yazılan ilahi vahiy, devirlerinin en kıymetli müzehhipleri tarafından tezyin edilip usta ciltçilerin elinde iki kapak arasına alınarak sanat tarihimizin paha biçilmez örneklerini oluşturmuştur" dedi.