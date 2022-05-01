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Giriş Tarihi: 1.5.2022 16:40 Son Güncelleme: 1.5.2022 16:42

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları için 2015'de ziyarete kapatılarak restore edilen Trabzon’daki Sümela Manastırı, 6 yılın ardından meraklılarına kapılarını açtı.

Trabzon'un tarihi ve ünlü Sümela Manastırı, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisten oluşan ekibin titiz restorasyon çalışmasının ardından yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Tarihi manastırdaki restorasyon çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan büyük boyutlu kaya parçaları, çelik halatlarla sabitlenirken kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Manastır'ın giriş kapısı üzerinde yüksek risk teşkil eden 360 tonluk kaya kütlesi de 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Manastır restorasyonun tamamlanmasının ardından bugün yeniden ziyarete açıldı.

Yeniden ziyarete açılan manastıra gelen ziyaretçiler SABAH'a konuştu.

Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen Özge Baki, İstanbul'dan geldiğini belirterek "5 yıl önce geldiğimizde restorasyon nedeniyle manastırın içini görmemiştik. Gerçekten çok güzel restorasyon yapılmış ve buradaki tarih koruma altına alınmış. Burada bir tarih yatıyor. Herkesin burayı gezip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ankara'dan Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen Mehmet Akif Koç ise, "Burayı çok görmek istiyordum. Restorasyonu tamamlanınca bayram tatili sayesinde gelip gördüm. Buranın ambiyansı çok güzel. Tarihi yapı hiç bozulmamış. Buranın koruma altına alınması ve güçlendirilmesi nedeniyle devletimize teşekkür ediyorum. Doğa ve tarih kokan bir yer." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen üniversite öğrencisi Merve Savaşçı da, "Buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel doğa harikası ve tarihi bir yer. Burayı görmeyenlerin kesinlikle gelip görmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan manastırı yaz sezonunda yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

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Sümela Manastırı ziyarete açıldı
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