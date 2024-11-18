Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Çığ, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta önce, 1914 yılında Bursa'da doğdu. Öğretmen olan babası, Yunan işgalinin başladığı 1919'da ailesini Çorum'a taşıdı. Burada ilköğrenimini tamamlayan Çığ, Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da girdiği Bursa Kız Muallim Mektebi'nden 1931'de bitirdi. Ankara Üniversitesi Hititoloji Bölümü'nden 1940'ta mezun oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı. Özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanmasında önemli katkılarda bulundu. Çalışmaları ve yazılarıyla tanınan Çığ, birçok kitap ve makale yayımladı.