Konya'da Yalım ailesinin 11 yaşındaki kızları Sümeyye, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Sistemik Lupus Eritematozus ile mücadele ediyor. Hayata karşı gülümseyen, mutlu olmaya çalışan Sümeyye'nin babası Hüseyin Yalım, "Sümeyye gibi bu hastalığı taşıyan birçok çocuk var. Biz bu hastalığa bir çare bekliyoruz. Araştırılsın bir tedavi bulunsun. O çok mutlu ve hayat dolu bir çocuk. Sümeyye'mizi de kaybetmeyelim" dedi.

Hüseyin ve Ayşe Yalım çiftinin 2005 yılında doğan oğulları Selahattin'e vücudundaki yaralar nedeniyle Sistemik Lupus Eritematozus yani halk arasında bilinin adıyla kelebek hastalığı teşhisi konuldu. Çiftin 2 yıl sonra ise kızları Merve dünyaya geldi. Merve'de ise böyle bir hastalık bulunmuyordu. Selahattin 2014 yılında hayatını kaybetti. 2015'te doğan Sümeyye'ye de ağabeyi gibi kelebek hastalığı teşhisi konuldu. Vücudunda ağır yaralar bulunan el ve ayak parmakları olmayan Sümeyye, hayata karşı gülümsüyor. 6'ncı sınıf öğrencisi olan ve evde eğitim gören Sümeyye 4 yaşındaki kardeşi Mehmet Selman ile oyunlar oynuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör