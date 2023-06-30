Sünger Bob Karakterleri - Sünger Bob Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Sünger Bob Kare Pantolon çizgi filmi yediden yetmişe herkesin keyifle izlediği çizgi filmlerdendir. Sünger Bob karakterleri, genellikle su altında yaşayan canlılardır. Sünger Bob'un özellikleri, iyimser ve neşeli olmasıdır. Sünger Bob karakter analizi, diğer karakterlerle arasında geçen diyaloglarla yapılabilir. Sünger Bob'un arkadaşları arasında Patrick Star ve Sandy Cheeks en yakınlarındır. Hobileri arasında kabarcık üflemek en önemlileri arasındadır.
Sünger Bob Karakterleri
Çizgi filme adını veren başkarakter Sünger Bob Kare Pantolon, kahverengi kısa pantolon, beyaz yakalı bir gömlek ve kırmızı kravat takan sarı bir deniz süngeridir. Sünger Bob ananas şeklindeki mobilyalı evinde evcil salyangozu Gary ile birlikte yaşar. Çok iyimser ve neşeli olan bu karakter, Krusty Krab adlı bir fastfood restoranında kızartma aşçısı olarak çalışır. Bayan Puff'ın Tekne Okuluda eğitim alır ama hiçbir zaman geçemez. Bu nedenle sürücü ehliyeti olmaması, dizi boyunca devam eden bir engeldir.
Sünger Bob Karakterleri İsimleri ve Özellikleri
Patrick, denizyıldızıdır. Sünger Bob'un en iyi arkadaşıdır. Bir kayanın altında yaşar. Düşük zekâlı olsa da son derece anlayışlı ve sadık bir dosttur.
Bay Yengeç, Krusty Krab isimli restoranın sahibidir. Çalışanlarının ihtiyaçlarını düşünmeyen tek derdi kendi parası olan bir kahramandır. Donanmada görev yaptığı için korsan gibi konuşmayı sever.
Squidward Dokunaç, bir ahtapottur. Kendini yetenekli bir sanatçı ve müzisyen olarak gören kibirli ve karamsar kişiliğe sahiptir.
Plankton, bir tür parazittir. Tek amacı, Bay Yengeç'i alt etmek ve Yengeç Burger'in gizli formülünü çalmaktır.
Karen, Bikini kasabasının en zeki kişiliğidir. Plankton'un restoranında hem ortak sahip hem de şef ve kasiyer olarak çalışır.
Sandy Cheeks, Hava dolu bir cam kubbede yaşayan ve su altında nefes almak için dalgıç kıyafeti giyen Teksaslı bir sincaptır. Sandy bir bilim insanı, kâşif ve mucittir. Güney argo kelimeleri ve cümleleri kullanır.
Salyangoz Gary, Sünger Bob'un ananaslı evinde onunla birlikte yaşar. Evcil hayvanı deniz salyangozudur. Ayrıca oldukça zekidir.
Pearl Balina, Bay Yengeç'in kızıdır. Alışveriş yapayı ve pop müzik dinlemeyi çok sever.
Bayan Puff, Paranoyak bir kirpi balığı ve aynı zamanda Sünger Bob'un öğretmenidir.
Bay Puff, Bayan Puff'ın kocasıdır. Avlanarak süs lambası yapılmış karakterdir.
Cankurtaran Larry, bir cankurtarandır. Oldukça kaslı bir ıstakozdur.
Squilliam Fancyson, Squidward'ın lise rakibidir.
Yamalı Korsan, bölümlerinin sunucusudur. Canlı aksiyon korsanı ve kurgusal Sünger Bob hayran kulübünün başkanıdır. En büyük hayali Sünger Bob ile tanışmaktır.
Deniz Kızı Adam ve Midyeci Çocuk, Shady Shoals isimli huzur evinde kalan süper kahramanlardır.
Kral Neptün, denizi yöneten yeşil tenli deniz adamı tanrısıdır. Batık şehir Atlantis'te bir sarayda yaşıyor.
Gerçekçi Balık Kafası, haber spikeri olarak gördüğümüz aslında gerçek bir kafaya sahip bir alabalıktır.
Levrek Perkins, Bir çift kulaklık takan ve her zaman bir mikrofon taşıyan ünlü bir saha haber muhabiridir.
Harold ve Margaret Kare Pantolon, Sünger Bob'un ebeveynleridir.
Büyükanne Kare Pantolon, Sünger Bob'un kendisini ziyaret ettiğinde kurabiye ve hediyelerle şımartan büyükannesidir. Sünger Bob üzüldüğünde onu alnında öpmesi ve bıraktığı ruj iziyle tanınıyor.
Betsy Krabs, Bay Yengeç'in annesidir ve oğluna hala bir çocuk gibi davranır. Zorba bir karakterdir.
Bayan Dokunaçlar, Squidward'un annesidir ve Kurabiye pişirmeyi çok sever.
Kabarcık Bass, bir levrektir. Aynı zamanda Bay Yengeç'in patronudur.
Yassı Dil Balığı, ilk olarak bir arka plan karakteri olarak yaratılsa da sonrasında Bayan Puff'ın sınıfına öğrenci olarak katılır.
Fred, "Ayağım!" diye bağırmasıyla ünlüdür. Bir hemşireye âşık olduğu için hastanede kalır.
Harold, köpek balığına benzer sırt yüzgecine ve keskin dişlere sahiptir. Bağırmaya ve başını belaya sokmaya oldukça meyillidir.
Yaşlı Adam Jenkins, yaşlı bir balıktır. Görünümü ve rolü zaman zaman değişiklik gösterebilir.
Dr. Gill Gilliam, Tatlı bir sesi ve sakinleştirici tavrıyla bilinen hekim ve gezici salyangoz veterinerliği yapar.
Scooter, bir sörfçü balığıdır. Sünger Bob'a "ahbap" demesiyle bilinir.
Dirty Bubble, şeytan yüzüyle bilinen ve yüzen dev bir balondur.
Manta Ray, Kafası Manta Işını'na benzeyen bir karaktertir.