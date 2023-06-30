Sünger Bob Karakterleri - Sünger Bob Karakterleri İsimleri ve Özellikleri

Sünger Bob Kare Pantolon çizgi filmi yediden yetmişe herkesin keyifle izlediği çizgi filmlerdendir. Sünger Bob karakterleri, genellikle su altında yaşayan canlılardır. Sünger Bob'un özellikleri, iyimser ve neşeli olmasıdır. Sünger Bob karakter analizi, diğer karakterlerle arasında geçen diyaloglarla yapılabilir. Sünger Bob'un arkadaşları arasında Patrick Star ve Sandy Cheeks en yakınlarındır. Hobileri arasında kabarcık üflemek en önemlileri arasındadır.

Sünger Bob Karakterleri

Çizgi filme adını veren başkarakter Sünger Bob Kare Pantolon, kahverengi kısa pantolon, beyaz yakalı bir gömlek ve kırmızı kravat takan sarı bir deniz süngeridir. Sünger Bob ananas şeklindeki mobilyalı evinde evcil salyangozu Gary ile birlikte yaşar. Çok iyimser ve neşeli olan bu karakter, Krusty Krab adlı bir fastfood restoranında kızartma aşçısı olarak çalışır. Bayan Puff'ın Tekne Okuluda eğitim alır ama hiçbir zaman geçemez. Bu nedenle sürücü ehliyeti olmaması, dizi boyunca devam eden bir engeldir.

Sünger Bob Karakterleri İsimleri ve Özellikleri