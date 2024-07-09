Sünnet hayali gerçek oldu

Konya'da yaşayan Hakan ve Neslihan Mert çiftinin çocukları Umut Mert'e henüz 6 aylıkken erkek çocuklarda 5 bin canlı doğumda bir görülen Hemofili A (pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden dolayı kanın olması gerektiği gibi pıhtılaşmaması) teşhisi konuldu. Konya'da tedavi görebilecekleri bir merkez olmaması nedeniyle aile 6 yıl boyunca Ankara'ya gidip geldi. Maddi ve manevi olarak büyük sıkıntı çeken aile yaklaşık 1.5 yıl önce Konya Şehir Hastanesi'nde açılan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'ne başvurdu. 1 yıldır tedavisi bu klinikte gerçekleştirilen Umut Mert'in bir isteği de sünnet olabilmekti. Aile birçok kliniğe gitti fakat riskli olduğu için yapılamayacağı belirtildi. Son olarak Konya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hiçbir kanama olmadan Umut Mert sünnet oldu.