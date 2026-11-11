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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:53

Süper Ay 2026 Kasım: Dolunay ne zaman ve saat kaçta gökyüzünde olacak? Kunduz Dolunayı izleme rehberi

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği yılın en önemli astronomi olaylarından biri için geri sayım başladı. 2026 Kasım dolunayı, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma ulaşmasıyla görkemli bir Süper Ay görsel şölenine dönüşecek. Kasım ayında gerçekleşecek bu gök olayı, geleneksel adıyla "Kunduz Dolunayı" olarak da biliniyor. Peki, 2026 Süper Ay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta görülecek?

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Süper Ay 2026 Kasım: Dolunay ne zaman ve saat kaçta gökyüzünde olacak? Kunduz Dolunayı izleme rehberi
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2026 yılının en parlak ve devasa gökyüzü olaylarından biri olan Süper Ay, bu ayın sonunda gerçekleşecek. Türkiye saatiyle (TSİ) akşam saatlerinde tam dolunay evresine ulaşacak olan Ay, Dünya'ya yörüngesel olarak en yakın noktada bulunacak. Çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek bu özel doğa olayının gözlem saatleri ve detayları açıklandı.

24 KASIM SÜPER AY NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 Kasım ayı dolunayı, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 17:54 civarında tam dolunay fazına ulaşacak. Ancak devasa parlaklığı ve görkemli görünümüyle dikkat çeken Süper Ay'ı izlemek için yalnızca bu dakikayı beklemek gerekmiyor.

Gün batımından hemen sonra ufuk çizgisinde doğmaya başlayacak olan Ay, akşam saatlerinden itibaren havanın kararmasıyla birlikte tüm gece boyunca gökyüzünde en net haliyle süzülecek.

SÜPER AY NEDİR VE NEDEN DAHA PARLAK GÖRÜNÜR?

Süper Ay, Ay'ın Dünya etrafındaki elips şeklindeki yörüngesinde gezegenimize en yakın konuma geldiği an ile dolunay evresinin aynı döneme denk gelmesiyle meydana gelir.

Boyut Farkı: Standart bir dolunaya kıyasla gökyüzünde %14'e varan oranlarda daha büyük görünür.

Parlaklık Artışı: Yeryüzüne olan yakınlığı sebebiyle normalden %30'a varan oranda daha fazla ışık yayar.

Göz Algısı: Ufuk çizgisine yakın olduğu ilk doğuş saatlerinde "Ay İllüzyonu" etkisiyle insan gözüne çok daha devasa görünür.

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KASIM DOLUNAYINA NEDEN KUNDUZ DOLUNAYI DENİR?

Kuzey Amerika yerli geleneklerine ve tarihi çiftçi almanağına dayanan isimlendirmelere göre her ayın dolunayının özel bir ismi bulunur. Kasım ayı dolunayı geleneksel olarak Kunduz Dolunayı olarak adlandırılır.

Bu ismin verilmesinin temel nedeni, kış mevsimi bastırmadan önce kunduzların barınaklarını hazırlama hareketliliği ve geçmişte avcıların kışlık kürkler için tuzaklarını kurduğu son dönem olmasından kaynaklanmaktadır.

TÜRKİYE'DEN NASIL VE NEREDEN İZLENECEK?

24 Kasım Süper Ayı, hava koşullarının elverişli ve açık olduğu tüm Türkiye şehirlerinden rahatlıkla gözlemlenebilecek.

Gözlem yapmak isteyen meraklıların herhangi bir profesyonel teleskop veya ekstra astronomik ekipman kullanmasına gerek yoktur; Süper Ay çıplak gözle net bir şekilde seyredilebilir. En etkileyici manzara için şehir ışıklarının ve yapay aydınlatmaların az olduğu açık alanlar ile doğu ufkunu net gören yüksek noktalar tercih edilmelidir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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