Süper Ay 2026 Kasım: Dolunay ne zaman ve saat kaçta gökyüzünde olacak? Kunduz Dolunayı izleme rehberi

KASIM DOLUNAYINA NEDEN KUNDUZ DOLUNAYI DENİR?

Kuzey Amerika yerli geleneklerine ve tarihi çiftçi almanağına dayanan isimlendirmelere göre her ayın dolunayının özel bir ismi bulunur. Kasım ayı dolunayı geleneksel olarak Kunduz Dolunayı olarak adlandırılır.

Bu ismin verilmesinin temel nedeni, kış mevsimi bastırmadan önce kunduzların barınaklarını hazırlama hareketliliği ve geçmişte avcıların kışlık kürkler için tuzaklarını kurduğu son dönem olmasından kaynaklanmaktadır.