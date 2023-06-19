Süper kahraman uyarısı

İstanbul Arnavutköy'de 'Örümcek Adam' gibi uçacağı hayaliyle 5. kattan atlayan ve mucize eseri kurtulan 5 yaşındaki Berzan Korkmaz'ın ardından uzmanlar aileleri uyardı. SABAH'a konuşan Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. Yelda Tan, "Çocuğun gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmesi yaklaşık 11 yaş gibi gerçekleşiyor. 5 yaşındaki bir çocuğun bir filmde görüp balkondan ya da yüksekten atlayınca ölmeyeceğine inanması çocukluk döneminde çok sık görülmese de anormal bir şey değil. 'Uçacağım' diyen bir çocuk için kontrol şart. Evinizde mutlaka sizin kontrolünüz altında izleyecekleri şeyleri izlesinler. İzleme süresi 2 saati geçmesin." dedi.