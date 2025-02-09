Süper kanser savaşçısı... 4 yılda 4 farklı kanseri yendi

İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Murat Güven'in kanserle mücadelesi herkese örnek olacak türden. Kanserden hem annesini hem babasını kaybeden Güven, Kovid-19 sonrası geçmeyen öksürük nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde Güven'e akciğer kanseri teşhisi konuldu. Akciğer kanseri tedavisini gördükten sonra sırasıyla böbrek, böbrek üstü bezi ve ağzında da kanserli kitle tespit edildi. Güven'e önce cerrahi, sonra onkoloji tedavileri uygulandı. 4 yıldır kanserle mücadele eden ve bu nedenle işini bırakmak zorunda kalan Güven, geçirdiği ameliyatların ardından 8 kür kemoterapi ve 30 seans radyoterapi gördü. Zorlu tedavi süreci sonrası kanseri yendi.

Güven, "Pandemi döneminde sürekli öksürüyordum. Aşırı sigara ve alkol tüketimimden kaynaklandığını zannediyordum. Ama öksürürken ağzımdan bir parça gelince akciğer kanseri teşhisi konuldu" dedi. Güven, "Hiçbir zaman kötü bir şeyin benim başınıza geleceğini düşünmezsiniz, başkasının başına gelir gibi düşünürsünüz ya, bende de öyle bir hissiyat vardı. Eşimden bile kanser olduğumu gizledim. Sonunda paylaştım" dedi. 4 farklı kanser türünü yenen Güven, "Kendimi Rocky gibi hissediyorum. Rocky'nin yere düştükten sonra Ivan Drago'yu yenmesi gibi, ben de bu hastalığı yendim" diye konuştu.



KANSERİN YENİLMEZ OLMADIĞINI GÖSTERDİ

Güven'in tümörlerinden tamamen kurtulduğunu kaydeden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan, "4 farklı kanser türünü yenen hastamız birçok hastaya bu bağlamda örnek oluşturacak ve moral verecek. Tümörün tedavisi vardır ancak erken teşhis burada çok önemlidir. Hastamıza akciğer kanseri teşhisi koyduk ve önce akciğeri için operasyon kararı verdik. Kemoterapi tedavisi alan hastayı PET/CT ile değerlendirdiğimizde sırasıyla böbrek, ağız ve böbrek üstü bezlerinde de kitleler tespit edildi. Böbrekteki kitleyi cerrahi olarak çıkarttık. Ağız içi lezyonda büyüme ve her iki böbrek üstü bezinde metastatik lezyon saptadık. Böbrek üstü bezinden yapılan biyopside ağız içi sarkom metastazı olduğunu belirledik. Sistemik kemoterapi tedavisine yanıt alamayınca radyoterapi ile kemoterapiyi eş zamanlı uygulayarak ağız içi tümörü yok edebildik. Her iki tümörlü böbrek üstü bezini cerrahi olarak çıkarttık" dedi.