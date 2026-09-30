Haberler Yaşam Haberleri SÜPER KUPA MAÇ TARİHLERİ 2026 | Süper Kupa ne zaman oynanacak, yarı final maçları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:57

SÜPER KUPA MAÇ TARİHLERİ 2026 | Süper Kupa ne zaman oynanacak, yarı final maçları hangi tarihte?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Süper Kupa için maç programını duyurdu. Galatasaray-Konyaspor ile Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmelerinin belli olmasının ardından gözler yarı final ve final takvimine çevrildi. Peki, Süper Kupa ne zaman oynanacak, yarı final maçları hangi tarihte? İşte, TFF’nin açıkladığı programın ayrıntıları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SÜPER KUPA MAÇ TARİHLERİ 2026 | Süper Kupa ne zaman oynanacak, yarı final maçları hangi tarihte?
  • ABONE OL
Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı organizasyonda iki eşleşmenin galipleri kupanın sahibi olmak için finalde karşılaşacak. TFF'nin yayımladığı programla birlikte organizasyonun takvimi de kesinleşmiş oldu.

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Süper Kupa'nın maç takvimini duyurdu. Buna göre yarı final karşılaşmaları 4 ve 5 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak.

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda Galatasaray ile Konyaspor, Trabzonspor ile Fenerbahçe final bileti için karşı karşıya gelecek. Maçların saatleri ve oynanacağı stadyumlara ilişkin ayrıntıların TFF tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.

SÜPER KUPA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yeni formatıyla düzenlenecek Süper Kupa'da iki yarı final karşılaşması bulunuyor.

Eşleşmeler şöyle:

  • Galatasaray – TÜMOSAN Konyaspor
  • Trabzonspor – Fenerbahçe

Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, Süper Kupa'nın sahibi olmak için finalde karşılaşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

İki yarı finalin ardından kupanın sahibini belirleyecek son karşılaşma 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak. Böylece 4 Ocak'ta başlayacak Süper Kupa haftası, 9 Ocak'taki final mücadelesiyle tamamlanacak.

Son dakika haberi: TFF, Süper Kupa tarihini açıkladı!

SÜPER KUPA 2026 MAÇ TAKVİMİ

  • 4 Ocak 2027: Süper Kupa yarı finali
  • 5 Ocak 2027: Süper Kupa yarı finali
  • 9 Ocak 2027: Süper Kupa finali

Galatasaray-Konyaspor ile Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmalarından hangisinin 4 Ocak, hangisinin 5 Ocak tarihinde oynanacağına ilişkin programın TFF tarafından yeni bir duyuruyla açıklanması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER KUPA MAÇ TARİHLERİ 2026 | Süper Kupa ne zaman oynanacak, yarı final maçları hangi tarihte?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA