SÜPER KUPA MAÇ TARİHLERİ 2026 | Süper Kupa ne zaman oynanacak, yarı final maçları hangi tarihte?

SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Süper Kupa'nın maç takvimini duyurdu. Buna göre yarı final karşılaşmaları 4 ve 5 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak.

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda Galatasaray ile Konyaspor, Trabzonspor ile Fenerbahçe final bileti için karşı karşıya gelecek. Maçların saatleri ve oynanacağı stadyumlara ilişkin ayrıntıların TFF tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.