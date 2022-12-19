Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstürü ve puan durumu sıralaması
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:10

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstürü ve puan durumu sıralaması

Dünya Kupası geçtiğimiz günkü efsane finalle sona ererken sporseverlerin gözü şimdi Süper Lig maçlarında! Dünya Kupası nedeniyle ara verilen karşılaşmalar kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ise tüm bu tarihler duyurulmuştu. Bu noktada "2022-2023 Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı o tarih ve merak edilen tüm bu detaylar…

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstürü ve puan durumu sıralaması

2022 Dünya Kupası geçtiğimiz akşam Fransa ve Arjantin arasında gerçekleşen efsane final maçıyla sona erdi ve kazanan taraf Arjantin oldu. Öte yandan ara verilen Süper Lig maçlarının da başlayacağı tarih merak konusu haline geldi. Sporseverler, tuttukları takımların mücadelesini izlemek için adeta gün saymaya başladı bile. Peki, 2022-2023 Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması…

SÜPER LİG MAÇLARI ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

SPOR TOTO 1. 2. VE 3. LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber Spor Toto Süper Lig'e ara verildi.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçları kapsamında son olarak 13 Kasım günü Kayserispor - Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezon, Dünya Kupası maçlarının tamamlanmasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.

SÜPER LİG MAÇLARI ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 18 Aralık 2022 Perşembe günü TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final müsabakası ile noktalanacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe 29

Galatasaray 27

Adana Demirspor 24

Konyaspor 24

Medipol Başakşehir 24

Yukatel Kayserispor 23

Trabzonspor 23

Beşiktaş 22

Alanyaspor 17

Gaziantep Futbol Kulübü 16

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstürü ve puan durumu sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA