2022 Dünya Kupası geçtiğimiz akşam Fransa ve Arjantin arasında gerçekleşen efsane final maçıyla sona erdi ve kazanan taraf Arjantin oldu. Öte yandan ara verilen Süper Lig maçlarının da başlayacağı tarih merak konusu haline geldi. Sporseverler, tuttukları takımların mücadelesini izlemek için adeta gün saymaya başladı bile. Peki, 2022-2023 Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması…