Süper Lig Puan Durumu 13 Kasım 2022 Tablosu TFF ile Spor Toto Süper Lig puan sıralaması ile 14. Hafta maç sonuçları ve 15. hafta fikstür

Süper Lig Puan Durumu nasıl sorusu gündemdeki yerini koruyor. Her maç sonucu ardından yanıt aramaya başlayan Spor Toto Süper Lig Puan Tablosu bugün de gündemdeki yerini aldı. 14. Hafta maç sonuçları belli olurken gelecek haftanın fikstürü için araştırmalar başladı. Peki, 13 Kasım 2022 Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? İşte, maç takvimi ve sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI
Süper Lig Puan Durumu Tablosu her maç sonucu ardından araştırılmaya başlıyor. Taraftarların gündeminde yer alan sıralamada Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yeniden baş gösteriyor.
İşte, sıralama…
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SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Alanyaspor 0 - 0 Adana Demirspor
Sivasspor 2 – Ümraniyespor
Fenerbahçe 1 – 2 Giresunspor
Başakşehir 0 – 7 Galatsaray
Ankaragücü – Trabzonspor
Karagümrük - Gaziantep FK
İstanbulspor – Hatayspor
Kayserispor – Konyaspor
Beşiktaş – Antalyaspor
15. HAFTA FİKSTÜR