Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 || TFF ile 24 Aralık 2022 Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? İşte 15. hafta fikstürü
Giriş Tarihi: 24.12.2022 22:21 Son Güncelleme: 24.12.2022 22:22

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 || TFF ile 24 Aralık 2022 Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? İşte 15. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu tablosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı devam ediyor. 24 Aralık Cumartesi günü oynanan maçlarda Hatayspor ile Giresunspor berabere kalırken Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi 2-0 ile geçti. Elde edilen sonuçların ardından Süper Lig güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Spor Toto Süper Lig puan durumu ve sıralama nasıl? İşte, TFF ile 24 Aralık 2022 Süper Lig güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 || TFF ile 24 Aralık 2022 Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? İşte 15. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu tablosu gündemdeki yerini aldı. 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Hatayspor Giresunspor, Sivasspor Kasımpaşa ve Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmaları oynandı. Hatayspor ile Giresunspor berabere kalırken Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bu gelişme sonrası ''Spor Toto Süper Lig puan durumu ve sıralama nasıl?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, TFF ile 24 Aralık 2022 Süper Lig güncel puan durumu...

SON DAKİKA | SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI (24 ARALIK)

TFF ile Süper Lig Puan Durumu sıralama tablosu ve detaylar şöyle;

SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ İKİ GOLLE GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzosnpor ile Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 61. dakikada Gomez ile 1-0 öne geçti. 90+11. dakikada Trezeguet bordo mavililerin ikinci golünü attı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

Sahasında bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı'daki yenilmezlik serisini 32 karşılaşmaya çıkardı. Fenerbahçe ise son yarım saatini 10 kişi oynadığı maçı kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 || TFF ile 24 Aralık 2022 Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? İşte 15. hafta fikstürü
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