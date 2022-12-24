SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 || TFF ile 24 Aralık 2022 Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? İşte 15. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu tablosu gündemdeki yerini aldı. 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Hatayspor Giresunspor, Sivasspor Kasımpaşa ve Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmaları oynandı. Hatayspor ile Giresunspor berabere kalırken Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bu gelişme sonrası ''Spor Toto Süper Lig puan durumu ve sıralama nasıl?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, TFF ile 24 Aralık 2022 Süper Lig güncel puan durumu...