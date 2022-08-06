Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2022 bugün oynanacak olan maçlar

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında İstanbul ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Son şampiyon Trabzonspor, rakibini kendi taraftarı önünde 2-0 skorla geçti. Bu sonucun ardından futbola hasret sporseverler, Lig'in 2. gününde oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2022 Cumartesi bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri…
6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saati ve yayın kanalları şöyle;
Sivasspor - Gaziantep (19.15)
Beşiktaş - Kayserispor (21.45)
Beşiktaş - Kayserispor maçı, 6 Ağustos 2022 Cumartesi bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayımlanacak.
Sivasspor Gaziantep FK maçı, Ağustos 2022 Cumartesi bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.