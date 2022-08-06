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Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:39

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2022 bugün oynanacak olan maçlar

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu için geri sayım sona erdi. Futbolseverlerin hasretle beklediği Süper Lig’de perde, dün oynanan İstanbul Trabzonspor maçıyla açıldı. Son şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz sezon lige yükselen İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Şimdi tüm gözler bugün oynanacak maçlarda… Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ağustos 2022 Cumartesi bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri…

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2022 bugün oynanacak olan maçlar

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında İstanbul ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Son şampiyon Trabzonspor, rakibini kendi taraftarı önünde 2-0 skorla geçti. Bu sonucun ardından futbola hasret sporseverler, Lig'in 2. gününde oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2022 Cumartesi bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 AĞUSTOS 2022

6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçların saati ve yayın kanalları şöyle;

6 AĞUSTOS 2022 SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

Sivasspor - Gaziantep (19.15)

Beşiktaş - Kayserispor (21.45)

Beşiktaş - Kayserispor maçı, 6 Ağustos 2022 Cumartesi bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Sivasspor Gaziantep FK maçı, Ağustos 2022 Cumartesi bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2022 bugün oynanacak olan maçlar
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