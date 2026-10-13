Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2026 açıklandı! İşte süper loto kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2026 Salı günü yapılan çekilişin tamamlanmasıyla belli oldu. 659.668.619 TL büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişte haftanın şanslı numaraları açıklandı. Kupon sahipleri, kazanan numaraları kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.
13 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.
İşte sonuçlar: 18-45-54-56-57-60
Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.
Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.
İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.
Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.