Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları
Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:34 Son Güncelleme: 27.10.2026 21:36

Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

27 Ekim Salı Süper Loto çekilişi tamamlandı ve günün kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden sonuçları takip eden vatandaşlar, kuponlarını açıklanan sayılarla karşılaştırmaya başladı. Süper Loto sonuçları, ikramiye tutarları ve çekiliş detayları merak konusu oldu. İşte 27 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar.

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Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları
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Büyük ikramiye umuduyla Süper Loto kuponu dolduranların beklediği gün geldi. 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar belli oldu. Şansını deneyen vatandaşlar, açıklanan numaralarla kuponlarını karşılaştırmaya başladı. İşte 27 Ekim 2026 çekilişine ilişkin sonuçlar.

Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 7, 14, 30, 37, 40, 42

Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2026: İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları
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