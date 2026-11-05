Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:47

Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden oynanan Süper Loto çekilişi şans oyunu tutkunlarının radarına girdi. 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı düzenlenecek çekiliş öncesinde oynayanlar, bilet sorgulama yöntemlerini araştırıyor. İkramiye detayları, canlı yayın saati ve MPİ online sorgulama ekranına dair tüm ayrıntılar günün araştırılanları arasında yerini aldı.

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Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
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Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı rekor seviyelere ulaşırken günün çekilişine saatler kala gözler noter huzurunda yapılacak canlı yayına çevrildi. Şanslı numaraları öğrenmek ve kupon kontrolü yapmak isteyenler için çekiliş takvimi, yayın platformları ve bilet doğrulama adımları gündemde.

5 KASIM 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Süper Loto'nun çekilişi, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 21.30'da başlayacaktır. Noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilen çekiliş yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Çekiliş başladığı andan itibaren kazandıran 6 numara kürelerden sırasıyla çekilerek belirlenir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyen oyun severler, saat 21.30 itibarıyla Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayını izleyebilirler. Ayrıca millipiyangoonline.com resmi web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden de çekiliş canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayının hemen ardından kazanan şanslı numaralar sistemde ilan edilir.

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MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmi platformlarda erişime açılır. Biletinizi kontrol etmek için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR OLDU VE NASIL OYNANIR?

Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmadığı için devreden büyük ikramiye 800 milyon TL'yi aşmış durumda. 1 ila 60 arasından seçilen 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan oyunda, en az 2 bildiğiniz takdirde ikramiye kazanma şansı yakalarsınız.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı
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