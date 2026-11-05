Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı rekor seviyelere ulaşırken günün çekilişine saatler kala gözler noter huzurunda yapılacak canlı yayına çevrildi. Şanslı numaraları öğrenmek ve kupon kontrolü yapmak isteyenler için çekiliş takvimi, yayın platformları ve bilet doğrulama adımları gündemde.