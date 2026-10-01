Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 1.10.2026 21:36

Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Oyunları TV ve noter huzurunda gerçekleştirilen 1 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Milyonlarca şans oyunuseverin heyecanla beklediği kazandıran şanslı numaralar dijital platformlarda yerini aldı. Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenebilirsiniz.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da Perşembe akşamı heyecanı sona erdi. Sisal Şans tarafından canlı yayında noter denetiminde çekilen 1 Ekim 2026 tarihli şanslı sayılar MPİ sistemi üzerinden erişime açıldı. İkramiye kazanan kategoriler, devir miktarı ve bilet ikramiye durumunu güncel Milli Piyango Online verileriyle tek tıkla sorgulayabilirsiniz.

1 EKİM 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen 1 Ekim 2026 Süper Loto çekilişi, saat 21:30'da canlı yayında tamamlandı. Şans Oyunları TV YouTube kanalı ile Milli Piyango portalı üzerinden eş zamanlı yayınlanan çekilişte noter huzurunda belirlenen kazandıran 6 şanslı numara dijital ortama aktarıldı.

İşte şanslı numaralar:

14 - 15 - 34 - 38 - 50 - 56

Bilet sorgulayabileceğiniz ve ikramiye tutarlarını kontrol edeceğiniz ekrana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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MİLLİ PİYANGO ONLİNE İLE SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans oyunu severler, 1 Ekim Süper Loto bilet sorgulama işlemlerini resmî web sitesi millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan saniyeler içinde gerçekleştirebilir. Aşağıdaki linkten tüm çekilişlerin kazandıran numaralarını öğrenebilirsiniz:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'da oyun kuralları gereği 1 ile 60 sayı arasından çekilen 6 sayının tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanır. Çekilişte ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerinde de ikramiye dağıtımı yapılır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı
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