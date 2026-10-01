Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da Perşembe akşamı heyecanı sona erdi. Sisal Şans tarafından canlı yayında noter denetiminde çekilen 1 Ekim 2026 tarihli şanslı sayılar MPİ sistemi üzerinden erişime açıldı. İkramiye kazanan kategoriler, devir miktarı ve bilet ikramiye durumunu güncel Milli Piyango Online verileriyle tek tıkla sorgulayabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen 1 Ekim 2026 Süper Loto çekilişi, saat 21:30'da canlı yayında tamamlandı. Şans Oyunları TV YouTube kanalı ile Milli Piyango portalı üzerinden eş zamanlı yayınlanan çekilişte noter huzurunda belirlenen kazandıran 6 şanslı numara dijital ortama aktarıldı.
İşte şanslı numaralar:
Şans oyunu severler, 1 Ekim Süper Loto bilet sorgulama işlemlerini resmî web sitesi millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan saniyeler içinde gerçekleştirebilir. Aşağıdaki linkten tüm çekilişlerin kazandıran numaralarını öğrenebilirsiniz:
Süper Loto'da oyun kuralları gereği 1 ile 60 sayı arasından çekilen 6 sayının tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanır. Çekilişte ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerinde de ikramiye dağıtımı yapılır.