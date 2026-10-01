Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2026 Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

Süper Loto'da oyun kuralları gereği 1 ile 60 sayı arasından çekilen 6 sayının tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanır. Çekilişte ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerinde de ikramiye dağıtımı yapılır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör